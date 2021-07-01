AFAD Başkanı Hamza Taşdelen: "Sahadaki gönüllü sayımız 290 oldu" - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Hamza Taşdelen, "Şu anda 315 bini aşkın bir başvuru söz konusu ama sahada bizimle çalışabilecek gönüllü sayımızı 290'a yükseltmiş olduk" dedi.

Kırıkkale'de, E-Devlet üzerinden başvurularını yaptıktan sonra ilk yardım ve afet durumunda müdahale eğitimlerini tamamlayarak AFAD gönüllüsü olmaya hak kazanan 20 kişiye, törenle kimlik kartları takdim edildi. MKE Sosyal Tesislerinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Takdim törenine AFAD Başkanı Hamza Taşdelen, Vali Yunus Sezer, AFAD İl Müdürü Mehmet Coşkun, gönüllüler ve diğer ilgililer katıldı.

Programın açılışında konuşan AFAD Başkanı Taşdelen, "İçinde yaşadığımız dönem maalesef dünyaya baktığımızda çok iyimser bir fotoğraf sergilemiyor. Toplamda 235 bin insan yerinden edilmiş, afetler, iç çatışmalar, savaşlar, zorla yerinden edilenler toplandığında 235 bin insan evinde değil maalesef. Böyle bir dünyada bir ışık yakmak olarak görüyorum AFAD gönüllüsü olmayı. Bu çok kıymetli ve önemli bir şey. Burada hiçbir beklenti olmaksızın tamamen içinden gelerek insanlığa bir fayda sağlamak adına atılmış bir adım bu. Bu anlamda da çok kıymetli bir iş. Bunun örneklerini de gördük. Şu anda dediğim gibi 315 bini aşkın bir başvuru söz konusu ama sahada bizimle çalışabilecek gönüllü sayımızı 290'a yükseltmiş olduk. Bunun da hızla arttığını, daha da artacağını düşünüyoruz. Bu anlamda sizlere bir sorumluluk daha yükleyelim. Beraberimizde, sağımızda solumuzda, eşimize dostumuza bu konuyu anlatarak bu konunun yaygınlaştırılmasını sağlayarak ekibi daha da büyütmek gibi bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin afet konusunda riskli bir bölgede bulunduğunun altını çizen Taşdelen, "Biz ortalamalara baktığımızda mutlaka 6 yılda bir 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem yaşayan bir ülkeyiz. Böyle bir coğrafyada yaşıyoruz. 6-7 aralığında yılda iki kere deprem yaşıyoruz. 5-6 aralığındaki büyüklükte de ayda iki kere deprem yaşayan bir ülkeyiz. Böyle düşündüğünüz zaman inanılmaz yüksek oranda bir depremselliğe sahip bir coğrafya. 81 ilimizin tamamında il risk azaltma planlarını çalışıyoruz. İlimizin kendi özelinde masaya yatırıldığı, bilinir hale geldiği ve bunlara yönelik de eylemler ile projeler yürütüldüğü çalışmalarımız devam ediyor. 7 şehrimizi geçen yıl bitirmiştik. AFAD Başkanlık olarak bir kılavuz hazırladık. Bu kılavuz sayesinde diğer 74 ilde de Eylül ayının sonuna kadar illerimiz kendi risk azaltma planlarını tamamlayacaklar. Yıl sonuna kadar da buradan elde edilen verilerle Türkiye Afet Risk Azaltma Planını yayımlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kırıkkale İl Risk Azaltma Planı (IRAP) çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Vali Yunus Sezer ise, "Kırıkkale açısından bakacak olursak şimdi IRAP çalışmalarını yapıyoruz. İkinci etap çalışmalarımız sürüyor. Burada illerin risklerini azaltma projesi diye geçiyor. Her ilin kendi potansiyel riskleri var. Kırıkkale belki doğal afetler bakımından deprem ve diğer afetlerde çok riskli iller arasında değil. Ama biz hem jeopolitik konum olarak hem içerimizde bulunan yapılar olarak gerçekten dikkat etmemiz gerekiyor. Bir baktığınız zaman Kırıkkale etrafı tamamen teknolojik afetlere maruz kalacak şekilde donatılmış bir yer halinde geliyor. Dolayısıyla bizim bilinçli bir şekilde hem kendimizi eğitmemiz hem de olası afetlerde nasıl hareket etmemiz gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Tören sonrası, AFAD Başkanı Taşdelen, Vali Sezer ve AFAD İl Müdürü Coşkun tarafından gönüllülere sertifikaları verildi. Program AFAD Başkanı Hamza Taşdelen ve Vali Sezer, gönüllülerle hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi. - KIRIKKALE