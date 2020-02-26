AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Depremler değil, bina öldürür" - VAN - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: 'Depremler değil, bina öldürür' - VAN - Son Dakika

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Depremler değil, bina öldürür" - VAN

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, "Depremler değil, bina öldürür diyoruz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Mehmet Güllüoğlu, "Depremler değil, bina öldürür diyoruz. O yüzden yapı stokları önemli. Köylerde kerpiç evler, kötü malzeme kullanılmış ve mühendislik almamış evler var." dedi.

Güllüoğlu, merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremde 8 kişinin hayatını kaybettiği, Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Güllüoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremden hemen sonra destek amacıyla Erzurum ve Diyarbakır'dan ekiplerin bölgeye gönderildiğini söyledi.

Depremin yaşandığı gün arama faaliyetlerinin tamamlandığını belirten Güllüoğlu, "Depremin üzerinden 12 saat geçmeden enkaz altında kimse kalmamıştı. Daha sonra iyileştirme çalışmalarına başladık. Barınma anlamında ilk günden itibaren çadır dağıtımını gerçekleştirdik. Depremin yaşandığı mahallelerde çadırları kurduk. Sıcak çorba, yemek ve kuru gıda dağıttık. Bu çalışmaların tamamını depremin ilk iki gününde yaptık." diye konuştu.

"Yüzlerce tır yardım ulaştı"

Güllüoğlu, hayvancılığın en önemli geçim kaynadığı olduğu bölgede hayvanların barınması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini, bu kapsamda bölgeye sevk edilen ahır çadırların kurulduğunu anımsattı.

Soğuk ve zorlu yol şartlarına rağmen yüzlerce tır yardımın bölgeye ulaştırıldığını vurgulayan Güllüoğlu, "Yardımlar gelmeye devam ediyor. Bölgede don var. Hava sıcaklığı eksi derecelere düşüyor. Bir yandan da dona karşı faaliyetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımıza çadır, yatak, battaniye ve soba dağıttık. Hasar tespit raporlarına göre konteyner dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Binaların yapısının depremde etkili olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, şunları kaydetti:

"Her deprem sonrası vurguladığımız bir konu var. Depremler değil, bina öldürür diyoruz. O yüzden yapı stokları önemli. Köylerde kerpiç evler, kötü malzeme kullanılmış ve mühendislik almamış evler var. Yine şehirlerde de eski evler. Depremlerde bizi en çok tedirgin eden, vatandaşlarımızı mal ve can kaybına sebep olan bu etkenlerdir. Burada yaşadığımız en büyük zorluk eski yapılar."

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: Depremler değil, bina öldürür - VAN

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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:27 Kaynak: AA
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