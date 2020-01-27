AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: 'Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız... - Son Dakika

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız...

7 saat önce

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu:

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." - ANKARA

Mehmet Güllüoğlu, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
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