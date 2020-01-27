Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: 'Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız... - Son Dakika
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız...
7 saat önce
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 03:35 Kaynak: İHA
AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: "Elimizdeki bilgilere göre enkazdaki son vatandaşımızın da cansız bedenine ulaşıldı. Şimdi enkazdaki tarama faaliyetimiz devam ediyor." - ANKARA
Son Dakika Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu Acun Ilıcalı sosyal medyadan duyurdu: Depremzedeler için toplanan bağış 73 milyon TL'ye ulaştı Soylu, HDP'li Ergani Belediyesi'nin yardımlarının neden kabul edilmediğini açıkladı