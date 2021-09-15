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AFAD Başkanı Sezer: "Beni anarken 'bizim Yunus' demenizi bütün gönlümle isterim" - Son Dakika

AFAD Başkanı Sezer: "Beni anarken 'bizim Yunus' demenizi bütün gönlümle isterim"

15.09.2021 11:05
AFAD Başkanı Sezer:

Kırıkkale Valisi iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) atanan Yunus Sezer onuruna veda yemeği düzenlendi.

Kırıkkale Valisi iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) atanan Yunus Sezer onuruna veda yemeği düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

Yunus Sezer, gün boyunca kentte çeşitli noktalarda veda ziyaretlerinde bulundu. Yunus Sezer için Makine Kimya Endüstrisi (MKE) Sosyal Tesislerinde veda yemeği verildi. Burada konuşan AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Bugün gerçekten benim için zor bir gün oldu. Sizlerle vedalaşmak benim için oldukça zordu. Farklı yerlerde ve görevlerde bulundum ama Kırıkkale'nin benim için anlamını bugün çok daha iyi idrak etme imkanım oldu. Gözyaşlarımızın aktığını ve yine aynı şekilde boğazımıza düğümlendiğini belirtmek isterim. Birçok yerde çalışma imkanımız oldu. Farklı yerlerde, farklı makamlarda ve pozisyonlarda çalıştık. Gerçekten her ziyaret ettiğimiz yerde herkes bizi bağrına bastı" dedi.

"Birlikteliğimizin bereketini hep beraber gördük"

Sezer, "Bundan sonraki süreçte de sizlere layık olmaya çalışacağım. Kırıkkale'de çok güzel birlikteliğimiz oldu. Bu birlikteliğimizin de bereketini hep beraber gördük. Projeleri hep beraber gerçekleştirme imkanı bulduk. Bu memleketin hayallerinde olanları, bu milletin fazlasıyla layık olduğu hizmetleri bu dönemde yapma gayreti içerisinde olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Burada güzel bir birliktelik yaşadıklarını anlatan Sezer, "Kırıkkaleli bir hemşeriniz olarak her zaman emrinizde olduğumu belirtmek isterim. Ben buradan ayrılırken şunu da biliyorum; arkamda çalacak yüzlerce kapım var. Sizler de bizim kapımızı her zaman çalabileceğinizi bilmenizi isterim. Beni anarken 'bizim Yunus' demenizi bütün gönlümle isterim" diye konuştu.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve AK Parti Milletvekili Ramazan Can da, şu ana kadar yaptığı çalışmalardan dolayı Yunus Sezer'e teşekkürlerini iletti. - KIRIKKALE

AFAD Başkanı Sezer: Beni anarken 'bizim Yunus' demenizi bütün gönlümle isterim
AFAD Başkanı Sezer: Beni anarken 'bizim Yunus' demenizi bütün gönlümle isterim
AFAD Başkanı Sezer: Beni anarken 'bizim Yunus' demenizi bütün gönlümle isterim
AFAD Başkanı Sezer: Beni anarken 'bizim Yunus' demenizi bütün gönlümle isterim

Yunus Sezer, Kırıkkale, Gazete, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam AFAD Başkanı Sezer: 'Beni anarken 'bizim Yunus' demenizi bütün gönlümle isterim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD Başkanı Sezer: "Beni anarken 'bizim Yunus' demenizi bütün gönlümle isterim" - Son Dakika
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