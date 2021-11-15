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AFAD Başkanı Sezer: "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz" - Son Dakika

AFAD Başkanı Sezer: "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz"

15.11.2021 14:01
AFAD Başkanı Sezer: "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programında konuşan AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programında konuşan AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz. Eğer raflarda durursa afet döneminde bir kişinin burnu kanasa bile bunun vicdani ve insani sorumluluğu hepimizin üzerinedir" dedi.

Afetlere karşı daha bilinçli ve senkronize olmak için AFAD, Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı düzenledi. AFAD Başkanlığı Konferans salonunda düzenlenen programda konuşan AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Türkiye'nin afetlere karşı daha erken önlem alması için çalıştıklarını söyledi.

"Sistemin insanlardan ve kişilerden bağımsız olarak yürümesi gerektiğinin bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor"

Afetlere karşı 80 ilde planların hazırlandığını söyleyen Başkan Yunus Sezer, "Afetlerde önemli olan sistem olduğunu ve bu sistemin insanlardan ve kişilerden bağımsız olarak yürümesi gerektiğinin bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Böyle bir sistemimizde var işin açıkçası. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) diye bir sistemimiz var. TAMP'da 26 tane çalışma grubu var. Şimdi yönetmelikte güncelleme yapıldı. Burada herkesin ne görev yapacağı belli, sisteme koyulmuş durumda. Önemli olan afet gelmeden önce bizim hazırlık yapabilmemiz. Bütün illerimizde İl Afet Risk Azaltma Planlarını (İRAP) bitirdik İstanbul dışında. Bunların üzerinde de yoğun bir şekilde eylem planı olarak çalışmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz"

AFAD olarak afetleri yaşanmadan engellemeye ve vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Sezer, "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz. Eğer raflarda durursa afet döneminde bir kişinin burnu kanasa bile bunun vicdani ve insani sorumluluğu hepimizin üzerinedir. Çünkü yapmamız gereken bir işi yapmamaktan dolayı bir insanın burnu kanarsa bu üzerimize vebaldir. İl Risk Azaltma Planlarını kendi anayasamız olarak göreceğiz. Bunları birleştirerek şuanda Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı hazırlıyoruz. Yılsonuna kadar inşallah bunu tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"81 ilimizin senkronize bir şekilde abone hareket edebilecek şekilde eğitilmesini istiyoruz"

Mülki İdare Amirlerine illerine döndükten sonra hızlıca yaşanması muhtemel afetlere yönelik çalışmaları gerektiğini ifade eden Sezer, "TAMP'ın uygulaması ile ilgili olarak bütün illerimizin aynı seviyede olmasını istiyoruz. 81 ilimizin senkronize bir şekilde abone hareket edebilecek şekilde eğitilmesini istiyoruz. TAMP'ın çalışma sistemi içerisinde yer alan 26 çalışma grubumuz var. Bütün bakanlıklardan ilgili kurumlardan 60 kişilik ekip oluşturduk geçen ay itibarıyla. Bunları 20'şer kişilik ekipler halinde illerimize göndereceğiz. Orada bir afet olması durumunda gelip hem arkadaşlarımıza orada rehberlik ederek onlarla birlikte çalışacaklar hem de afet olmadığı dönemde eğitimlerini verecekler. Yani enerji grubu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan arkadaşlar gelecekler oradaki enerji grubundaki arkadaşları eğitecekler. Beslenme grubu ile ilgili beslenme grubundan arkadaşlar gelecek ve oradaki sistemin faaliyete geçirilesi için çalışacaklar. Sizlerden de istirhamımız şudur; TAMP'ın yerelde çalışması ile ilgili olarak bütün arkadaşlarımızı, anlattığımız mahiyette bir araya getirerek bizlerden de destek alarak bütün arkadaşlarımızı eğitmek" dedi. - ANKARA

AFAD Başkanı Sezer: Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz
AFAD Başkanı Sezer: Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz
AFAD Başkanı Sezer: Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz

Yunus Sezer, Türkiye, Enerji, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AFAD Başkanı Sezer: 'Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz' - Son Dakika


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