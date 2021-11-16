Üye Girişi
AFAD Başkanı Sezer: "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz" - Son Dakika

AFAD Başkanı Sezer: "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz"

16.11.2021 00:58
AFAD Başkanı Sezer: "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programında konuşan AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programında konuşan AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz. Eğer raflarda durursa afet döneminde bir kişinin burnu kanasa bile bunun vicdani ve insani sorumluluğu hepimizin üzerinedir" dedi.

Afetlere karşı daha bilinçli ve senkronize olmak için AFAD, Mülki İdare Amirlerine Yönelik Afet Yönetimi Eğitim Programı düzenledi. AFAD Başkanlığı Konferans salonunda düzenlenen programda konuşan AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Türkiye'nin afetlere karşı daha erken önlem alması için çalıştıklarını söyledi.

"Sistemin insanlardan ve kişilerden bağımsız olarak yürümesi gerektiğinin bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor"

Afetlere karşı 80 ilde planların hazırlandığını söyleyen Başkan Yunus Sezer, "Afetlerde önemli olan sistem olduğunu ve bu sistemin insanlardan ve kişilerden bağımsız olarak yürümesi gerektiğinin bilinciyle hareket etmemiz gerekiyor. Böyle bir sistemimizde var işin açıkçası. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) diye bir sistemimiz var. TAMP'da 26 tane çalışma grubu var. Şimdi yönetmelikte güncelleme yapıldı. Burada herkesin ne görev yapacağı belli, sisteme koyulmuş durumda. Önemli olan afet gelmeden önce bizim hazırlık yapabilmemiz. Bütün illerimizde İl Afet Risk Azaltma Planlarını (İRAP) bitirdik İstanbul dışında. Bunların üzerinde de yoğun bir şekilde eylem planı olarak çalışmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

"Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz"

AFAD olarak afetleri yaşanmadan engellemeye ve vatandaşları bilinçlendirmeye çalıştıklarını belirten Başkan Sezer, "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz. Eğer raflarda durursa afet döneminde bir kişinin burnu kanasa bile bunun vicdani ve insani sorumluluğu hepimizin üzerinedir. Çünkü yapmamız gereken bir işi yapmamaktan dolayı bir insanın burnu kanarsa bu üzerimize vebaldir. İl Risk Azaltma Planlarını kendi anayasamız olarak göreceğiz. Bunları birleştirerek şuanda Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı hazırlıyoruz. Yılsonuna kadar inşallah bunu tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"81 ilimizin senkronize bir şekilde abone hareket edebilecek şekilde eğitilmesini istiyoruz"

Mülki İdare Amirlerine illerine döndükten sonra hızlıca yaşanması muhtemel afetlere yönelik çalışmaları gerektiğini ifade eden Sezer, "TAMP'ın uygulaması ile ilgili olarak bütün illerimizin aynı seviyede olmasını istiyoruz. 81 ilimizin senkronize bir şekilde abone hareket edebilecek şekilde eğitilmesini istiyoruz. TAMP'ın çalışma sistemi içerisinde yer alan 26 çalışma grubumuz var. Bütün bakanlıklardan ilgili kurumlardan 60 kişilik ekip oluşturduk geçen ay itibarıyla. Bunları 20'şer kişilik ekipler halinde illerimize göndereceğiz. Orada bir afet olması durumunda gelip hem arkadaşlarımıza orada rehberlik ederek onlarla birlikte çalışacaklar hem de afet olmadığı dönemde eğitimlerini verecekler. Yani enerji grubu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan arkadaşlar gelecekler oradaki enerji grubundaki arkadaşları eğitecekler. Beslenme grubu ile ilgili beslenme grubundan arkadaşlar gelecek ve oradaki sistemin faaliyete geçirilesi için çalışacaklar. Sizlerden de istirhamımız şudur; TAMP'ın yerelde çalışması ile ilgili olarak bütün arkadaşlarımızı, anlattığımız mahiyette bir araya getirerek bizlerden de destek alarak bütün arkadaşlarımızı eğitmek" dedi. - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa AFAD Başkanı Sezer: 'Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı 00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı 00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde 23:59 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti 22:39 Ünlü sanatçı Ferdi Özbeğen'in yeğeni bıçaklandı! 52 yaşındaki Hakan Özbeğen hayatını kaybetti NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu 22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı 19:49 Canlı yayında kavga eden Nihat Doğan ve Tuğba Ekinci'nin mesajları ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi 19:37 Son Dakika: Türkiye'de 15 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 215 kişi vefat etti, 23 bin 852 yeni vaka tespit edildi AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti 18:25 AK Parti'den Naci Bostancı'nın görevini bırakmasıyla ilgili ilk açıklama: Kendi iradesiyle gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
00:38 Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı şüphelisi İstanbul Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı
00:32 AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var
00:25 Şarkıcı Mabel Matiz, Cihangir'de kız arkadaşıyla kameralara yakalandı
00:14 Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı
23:58 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren şahıs ne kadar ceza alacak? 3 farklı ihtimal gündemde
23:57 Mehmetçik'in, terör örgütü PKK'nın "Girilemez" dediği mağaraları yerle yeksan ettiği görüntüler paylaşıldı
23:25 Pasaport alacaklar dikkat! Harç ücretine rekor seviyede zam geliyor
22:55 Diyarbakır'da aralarında HDP'li yöneticilerinde bulunduğu 14 kişi tutuklandı
22:50 Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi
22:06 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye hakkında küstah açıklama: NATO'nun sorunlu çocuğu
Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şoku! Play-off oynayacaklar Son Avrupa şampiyonu İtalya'ya Dünya Kupası şoku! Play-off oynayacaklar         
00:48
AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var AK Partili Özhaseki'den dikkat çeken LGBT açıklaması: Madem ki Allah yaratmış, hepsinin başımızın üstünde yeri var         
00:33
Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı Şekere yüzde 25 oranında zam geldi! 50 kilogramlık çuvalın fiyatı 265 lirayı aştı         
00:14
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi Gazeteci Mehmet Akif Ersoy köprüde trafik kazası geçirdi         
22:50
Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı Bakan Vedat Bilgin'den AK Parti MKYK'da asgari ücret sunumu: Tüm kesimlerin talepleri alındı         
22:23
Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı Aşiret düğününden rekor takı! Gelin ve damada toplam 1 milyon 258 bin TL takıldı         
21:37
AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün AK Parti Milletvekili Hülya Atçı Nergis'ten tepki çeken asgari ücret açıklaması: Onu düşünenler düşünsün         
19:37
Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit Bu kadar bilenmesine kimse anlam veremedi! Hollanda'nın tarafını tutan Karadağ'ın hocasından Türkiye'ye yeni bir tehdit         
18:56
Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı Patronlardan asgari ücret için talep: Vergiler azaltılmalı         
16:35
Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü! Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden şahsın evinin içi ürküttü!         
16:20
Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler Yozgat'ta çekilen esrarengiz görüntüler         
14:20
İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı İYİ Parti Grupbaşkanvekili Öztürk'ün Osman Öcalan paylaşımına yorum yağdı         
12:18
İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi İmamoğlu'nun geçmişteki işini duyan Karsu şaşkınlığını gizleyemedi         
11:54
"Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı "Ocağıma incir ağacı diktin" atasözünün anlamı nedir? İşte yanıtı         
11:01
Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu Zehra Güneş'in pozlarını takım arkadaşları yorum yağmuruna tuttu         
10:59
Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı Şarkıcı Sophia Urista, konserinde hayranının yüzüne idrarını yaptı         
10:53
Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı! Terör örgütü elebaşı Gülen aylar sonra ortaya çıktı!         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2021 01:01:46. #1.11#
SON DAKİKA: AFAD Başkanı Sezer: "Biz raflarda duracak planlar istemiyoruz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement