AFAD Başkanı Sezer'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD Başkanı Sezer'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret

06.04.2022 16:26
AFAD Başkanı Sezer'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Vali Ustaoğlu ile görüşen Sezer, Ustaoğlu'na afet ve acil durum çantası takdim etti. Ustaoğlu da Sezer'e günün anısına hediye takdiminde bulundu.

Ziyarette, İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin ve AFAD Trabzon İl Müdürü Ömer Kıratlı da hazır bulundu.

YORUMLAR
500
AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu AFAD gönüllüleri sertifika ve kimliklerine kavuştu Kilis'te 'Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri' kuruldu Kilis'te 'Güvenlik Korucusu Yerel Destek Ekipleri' kuruldu

Yunus Sezer, Trabzon, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Sezer'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:06:55. #1.11#
SON DAKİKA: AFAD Başkanı Sezer'den Trabzon Valisi Ustaoğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement