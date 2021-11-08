AFAD Başkanı Sezer, depremin ardından ekiplerin Konya'ya sevk edildiğini duyurdu - Son Dakika

Saat 20.43'te merkez üssü Konya'nın Meram ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Sezer, Twitter 'daki hesabından, Konya'da meydana gelen deprem sonrası, AFAD ekiplerinin hızla bölgeye sevk edildiğini belirterek, "Çok şükür can kaybımız yok. Konya'mıza geçmiş olsun." mesajını paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi ( AFAD ) Başkanı Yunus Sezer , Konya 'daki deprem sonrası ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

Son Dakika: Erdoğan'dan müjdeli haber: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak.

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu, ceketin altına hiçbir şey giymediği pozlarıyla gündem oldu