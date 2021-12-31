AFAD Başkanı Sezer, Eskişehir Teknik Üniversitesini ziyaret etti - Son Dakika

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Eskişehir Teknik Üniversitesini (ESTÜ) ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Sezer beraberinde AFAD Başkan Yardımcısı Önder Bozkurt, Deprem Dairesi Başkanı Dr. Murat Nurlu, Planlama ve Risk Azaltma Dairesi Başkanı Abdülkadir Tezcan, AFAD Eskişehir İl Müdürü Recep Bayar ve diğer ilgililerle ESTÜ'ye ziyaret gerçekleştirdi.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, Genel Sekreter Vekili Hasan Akın eşliğinde AFAD Başkanı Yunus Sezer ve beraberindeki heyet üyeleri tarafından ESTÜ Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Sismik İzolatör Test Merkezi'nde incelemelerde bulunuldu.

AFAD ve ESTÜ arasında uzun yıllardır süren iş birliklerini daha ileri seviyeye taşımak için istişarelerde bulunmak amacıyla yapılan ziyaret kapsamında yakın dönemde uygulamaya geçirilebilecek ortak projeler konuşuldu.