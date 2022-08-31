Kuşadası açıklarında 4.7 ve 5.1 büyüklüğünde 2 deprem (4)

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

AFAD Başkanı Yunus Sezer de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında art arda 2 deprem meydana geldi. İlki 4,7 ikincisi 5,1 büyüklüğündeki depremlerin ardından an itibarıyla olumsuz bir durum yaşanmadığı bilgisini aldık. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA

? Kuşadası Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da şu ana kadar kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun olmadığı bildirildi.