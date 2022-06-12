AFAD Başkanı Sezer, Tatlar Deresi'nde incelemelerde bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, olası kayıp kişinin aranmasına ilişkin, "Bu bir şüphe. Vatandaşımızın kullanmış olduğu araç dere yatağında bulundu. Fakat vatandaşımızla ilgili olarak şu ana kadar kendisine ulaşılmış değil. Bunun üzerine tedbir amaçlı aramalarımız yapılıyor. İnşallah sağ salim bulunur." dedi.

Sezer, başkentte etkili olan sağanak nedeniyle taşan Tatlar Deresi bölgesinde arama çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

AA muhabirine konuşan Sezer, Ankara genelinde saat 14.30'dan sonra yoğun bir yağışın meydana geldiğini söyleyerek, birçok yerde taşkın ve su baskını olduğu yönünde vatandaşlardan yaklaşık 3 bin ihbar aldıklarını söyledi.

Ekiplerin yağışın başladığı andan itibaren sahada olduğunu ve kayıp ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini belirten Sezer, "Vatandaşımızın kaybolduğuna dair ihbar üzerine ekiplerimiz Tatlar mevkiine geldiler. İhbarın alındığı aracın görüntülerinin olduğu yerden yaklaşık 2 buçuk kilometre aşağıda, vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

Akşam üzeri bir vatandaşın daha kayıp olduğu bilgisini aldıklarını söyleyen Sezer, AFAD, ANDA, İHH ve itfaiye ekipleriyle arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sezer, "Bugün sabaha kadar burada arama kurtarma çalışmaları yapılacak ama gündüz gözüyle daha sağlıklı sonuç alınacağı düşünülüyor. Yağış devam edecek meteorolojik uyarılara göre. Vatandaşlarımızın ona göre tedbirli olmaları önem arz ediyor. İnşallah tekrar bu tür hadiseler olmaz. Bu hafta boyunca da yağışlar ara ara şiddetli bir şekilde devam edecek." şeklinde konuştu.

Kayıp olduğu iddia edilen vatandaşa ilişkin soru üzerine ise Sezer, "Bu bir şüphe. Vatandaşımızın kullanmış olduğu araç dere yatağında bulundu. Fakat vatandaşımızla ilgili olarak şu ana kadar kendisine ulaşılmış değil. Bunun üzerine tedbir amaçlı aramalarımız yapılıyor. İnşallah sağ salim bulunur." dedi.

Taşkın olan bölgede onlarca besici ahırının olduğunu aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Birçok hayvan telef olmuş. Tarım Müdürlüğümüz tarafından onla ilgili de tespitler yapıldı. Bazıları burada güvenli alanlara nakledildi. Bazılarıyla ilgili olarak da boğulan ve sele kapılanların olduğu söyleniyor. Onunla ilgili Tarım İl Müdürlüğü tarafından çalışmalarımız devam ediyor."