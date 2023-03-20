Afad Başkanı Sezer, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda Açıkladı: "2 Milyon 4 Bin 276 Kişi Çadırda, 40 Bin 788 Kişi Konteynerde Yaşıyor.

TAMER ARDA ERŞİN

AFAD Başkanı Yunus Sezer, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda sunum yaptı. Sunumda, deprem bölgesinde 2 milyon 4 bin 276 kişinin çadırlarda, 40 bin 788 kişinin konteynerlerde" yaşadığı belirtildi. Afet bölgesinde 24 bin 680 WC-duş kurulduğu ifade edildi.

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, bugün toplandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, komisyon toplantısında, 6 Şubat depremleri ile ilgili sunum yaptı.

Sunuma göre, deprem bölgesinde; "toplam 501 bin 69 çadır kuruldu." 316 çadırkentte 33 bin 919 çadır kuruldu. Çadırda barınan kişi sayısının ise 2 milyon 4 bin 276 kişi olduğu açıklandı. Yine sunuma göre, bölgede; 30 bin 344 konteyner kuruldu. Konteynerde barınan kişi sayısının ise 40 bin 788 olduğu bildirildi. Sunumda, afet bölgesine; toplam 24 bin 680 WC-duş kurulduğu belirtildi. Sunumda verilen çadırda ve konteynerde kalan yurttaş ve WC-duş sayısı bilgilerine göre; afet bölgesinde bir duş-WC'yi 82-83 kişi kullanıyor.

"7 BÜYÜK DEPREM, 18 BİN 738 ARTÇI"

Sunumda; 6 Şubat 2023-19 Mart 2023 tarihleri arasında 7 büyük deprem ve 18 bin 738 artçının yaşandığı kaydedilerek, şiddeti 5 üstü olan deprem sayısının 44 olduğu bildirildi. Depremler, 1 milyon 200 bin metrekare büyüklüğünde bir alanı etkiledi.

"50 BİN 96 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ"

Yunus Sezer'in verdiği bilgilere; 11 il ve 62 ilçede yoğun yıkım meydana geldi, 21 il 175 ilçede hasar tespiti yapıldı. Depremlerde, 50 bin 96 kişi yaşamını yitirdi, 107 bin 204 kişi ise yaralandı. Sunumda; "Afet yönetiminde çok önemli zorluklar yaşanmıştır" denildi.

Sunumda, ayrıca şu bilgiler verildi:

"2 bin 309 AFAD arama kurtarma personeli, 90 ülkeden 11 bin 488 uluslararası arama kurtarma personeli, 21 bin 453 ulusal arama kurtarma personeli ve toplamda görev yapan ulusal ve uluslararası arama kurtarma personeli sayısı 35 bin 250'ydi. Toplam 26 bin 32 enkazda arama kurtarma çalışması yapıldı. Görevi devam eden arama kurtarma personeli sayısı 3 bin 258 kişi. Görev yapan K9 köpeği sayısı 86, bölgede aktif görev yapan K9 köpeği sayısı 17. Toplam görev yapan K9 köpeği sayısı 306. Sahada, AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, MSB-DAK, Güven Timleri, İtfaiye, Madenciler ve STK'lardan oluşan 35 bin 250 arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 273 bin 939 personel görev yaptı. 201 bin 496 personelin görevi devam ediyor."

"654 BİN 64 KİŞİ BÖLGEDEN, KENDİ İMKANLARI İLE AYRILDI"

" Dünya'nın en büyük tahliye faaliyetlerinden biri gerçekleştirilmiştir" denilen sunumda, 1 milyon 634 bin 866 kişinin deprem bölgelerinden tahliye edildiği ve bunların 654 bin 64'ünün kendi imkanları ile bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Sunumda, "Depremden zarar gören illerimizde bakanlarımızın koordinasyonunda, bakan yardımcılarımız ve bakanlıklarımızın üst düzey yöneticileri ile 40 vali, 160 mülki idari amiri, 19 AFAD üst yöneticisi, 68 il AFAD müdürü görevlendirilmiştir" denildi. Yine sunuma göre deprem bölgelerinde 124 bin 721 emniyet mensubu, jandarma ve bekçi görev yapıyor.

DEPREMİN İLK GÜNÜ 11 BİN AFAD GÖNÜLLÜSÜ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Sunuma göre depremin ilk günü 11 bin AFAD gönüllüsü bölgeye sevk edildi. Sunumda, 18 bin 53 iş makinasının, 116 helikopterin, 75 uçak ve 38 geminin bölgede faaliyet yürüttüğü anlatıldı.

Sunumda, günlük 3,5 milyon ekmek üretildiği, 4 milyon öğün yemek çıkarıldığı kaydedilerek, şu ana kadar 174 milyon 444 bin 287 öğün yemek verildiği ve 54 milyon 29 bin 386 litre su dağıtıldığı açıklandı.

AFAD sunumunda depremin yarattığı hasar ise şöyle açıklandı:

"Deprem bölgesi olan 11 ilimizde toplam 1 milyon 895 bin 348 bina tespiti yapılmıştır. 303 bin 455 bina, 887 bin 293 bağımsız bölüm acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve yıkık olarak tespit edilmiştir. Yıkık bina 37 bin 066, acil yıkılacak bina 18 bin 763, ağır hasarlı bina 200 bin 399, orta hasarlı bina 47 bin 227, az hasarlı 484 bin 147, hasarsız 982 bin 154."

30,7 MİLYAR LİRA KAYNAK

Sunumda, "AFAD Başkanlığı tarafından 1 milyon 506 bin 317 afetzede vatandaşımıza aile başına 10 bin lira olmak üzere toplamda 15 milyar 63 milyon 170 bin lira ödeme yapılmıştır. Hane başı 15 bin lira olmak üzere toplam 261 bin 757 afetzede aileye 3 milyar 926 milyon 355 bin lira hane başı taşınma yardımı yapılmıştır. Ödeme işlemleri devam etmektedir" denildi. Sunumda bakanlıkların ve AFAD'ın deprem bölgesine 30 milyar 795 milyon 500 bin 194 lira kaynak aktardığı bildirildi.