AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemelerde bulundu

06.04.2022 17:11
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemelerde bulundu

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, geçen yıl Rize'de sel ve heyelan yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, geçen yıl Rize'de sel ve heyelan yaşanan bölgelerde incelemelerde bulundu.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak için kentte gelen Sezer ve beraberindeki heyet, Vali Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti.

Yunus Sezer, bir süre görüştüğü Çeber'e afet ve acil durum çantası hediye etti.

Sezer, merkez ilçeye bağlı Yağlıtaş Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan konutlar ile geçen yıl Muradiye beldesi ve Güneysu ilçesinde heyelan yaşanan bölgesinde incelemelerde bulundu.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemelerde bulundu
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemelerde bulundu
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemelerde bulundu
AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemelerde bulundu

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Yunus Sezer, AFAD, Rize, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemelerde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD Başkanı Yunus Sezer, Rize'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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