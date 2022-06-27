.KASTAMONU - İnebolu'da sağanak etkili oluyor (1) - Son Dakika
Üye Girişi

.KASTAMONU - İnebolu'da sağanak etkili oluyor (1)

27.06.2022 08:46

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece boyunca ve bugün teyakkuz devam ediyor. Birçok noktada iş makinaları ve uyarılarla tedbir alındı. Ancak İnebolu'da dere çok yükseldi. Dere boyu dükkanlar açılmayacak. Valimiz ve tüm birimler çalışıyor. AFAD Başkanımız Yunus Sezer İnebolu'ya geçiyor. Allah muhafaza etsin" ifadelerine yer verdi.

Soylu paylaşımında, yağışların ardından yükselen dere ile dere kenarında devam eden çalışmalara ilişkin görüntülere de yer verdi.

YORUMLAR
500
Sağanak etkili oluyor - (1) Sağanak etkili oluyor - (1) KASTAMONU - Şiddetli yağış etkili oluyor (2) KASTAMONU - Şiddetli yağış etkili oluyor (2)
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel .KASTAMONU - İnebolu'da sağanak etkili oluyor (1) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:45 İşten çıkarılınca sinir krizi geçiren kadın kendini ve iş yerini yakmaya çalıştı!
15:44 Korona vakaları tekrar yükselişe geçti! Hastalığın 2 yeni semptomu belirlendi
15:43 Hatay'a girişi engellenen Özdağ'a CHP'den destek: Bu rezalet kabul edilemez! Türkiye'yi dünyaya rezil eden bu kanunsuz emri acilen geri çekin
15:26 G7 Zirvesi'nde liderler Putin'le dalga geçti: Hepimiz Putin'den daha sert olduğumuzu göstermeliyiz!
15:20 Dudak dudağa poz vermek isteyen Pelin Akil ile eşi Anıl Altan'a ikiz kızlarından müdahale! Fotoğraf beğeni topladı
15:08 Bu güvercin ne yapıyor? Otoyolda kaydedilen videoyu izleyenler şaşkınlığını gizleyemiyor
15:06 Fatih Terim'in favorisini Hull City'e transfer ediyor! Acun Ilıcalı, Seri'yi resmen duyurdu
15:05 İngiltere'de iki adam, aynı kadınla evli olduklarını öğrenince hayatlarının şokunu yaşadılar! Olay sonrası yakın arkadaş oldular...
14:49 Işın Karaca'nın yetiştiriciliğini yaptığı at Gazi Koşusu'nda 2. oldu! Sahibine 287 bin lira kazandırdı...
14:46 Milletvekili Salihe Aydeniz'in polise yumruktan atmasıyla ilgili HDP'den açıklama: Elini refleks olarak kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 15:54:23. #1.13#
SON DAKİKA: .KASTAMONU - İnebolu'da sağanak etkili oluyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement