AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı - Son Dakika

- AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Sezer atandı

ANKARA - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD), Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ( AFAD ), Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; AFAD Başkanlığı'na Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Söz konusu atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğince gerçekleştirildi.