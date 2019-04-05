Afad Bilinçlendirme Eğitimlerine Devam Ediyor
1 saat önce
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) il genelinde özel sektör kuruluşları ve okullarda afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve bireyleri bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve tatbikatları devam ediyor.
Bilecik
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) il genelinde özel sektör kuruluşları ve okullarda afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve bireyleri bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve tatbikatları devam ediyor.
Eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrası neler yapılması gerektiği, afetlerde doğru davranış biçimleri, yangın ve sivil savunma konularında teorik bilgilendirme yapıldıktan sonra yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapılmaktadır. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:35 Kaynak: İHA
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