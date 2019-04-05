Son Dakika Haberleri: Afad Bilinçlendirme Eğitimlerine Devam Ediyor

Afad Bilinçlendirme Eğitimlerine Devam Ediyor

1 saat önce

Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) il genelinde özel sektör kuruluşları ve okullarda afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve bireyleri bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve tatbikatları devam ediyor.

Afad Bilinçlendirme Eğitimlerine Devam Ediyor, System.String[]
Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) il genelinde özel sektör kuruluşları ve okullarda afetlerle ilgili farkındalık oluşturmak ve bireyleri bilinçlendirmek amacıyla eğitim ve tatbikatları devam ediyor.

Eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrası neler yapılması gerektiği, afetlerde doğru davranış biçimleri, yangın ve sivil savunma konularında teorik bilgilendirme yapıldıktan sonra yangın söndürme cihazlarının kullanımları uygulamalı olarak gösterilerek tahliye tatbikatları yapılmaktadır. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:35 Kaynak: İHA

Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sekreter Olarak Girdiği Belediyeye Başkan Oldu İş Üstünde Yakalanan Tırnakçıdan Pişkin Sözler: 40 Yıldır Yapıyorum Kardeşim Habertürk Editörü Otobüste Uyurken Cinsel Tacize Uğradı Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.4.2019 12:39:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afad Bilinçlendirme Eğitimlerine Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]