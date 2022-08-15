AFAD binasının dış cephesi rüzgara dayanamadı
ANKARA - AFAD binasının dış cephesi rüzgara dayanamadı. Fırtınadan ötürü binanın dış cephesi zarar gördü.
Kaynak: İHA
AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › AFAD binasının dış cephesi rüzgara dayanamadı - Son Dakika
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