AFAD Bingöl depremi ile ilgili son durumu paylaştı - Son Dakika

AFAD Bingöl depremi ile ilgili son durumu paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmaların güncel verilerini paylaştı.

AFAD Bingöl depremi ile ilgili son durumu paylaştı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında yapılan çalışmaların güncel verilerini paylaştı.


AFAD'dan yapılan açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24'te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem, Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4'ü 4 üzeri olmak üzere 275 artçı deprem meydana gelmiştir. 15.06.2020 tarihi saat 09.51'de Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana gelmiş olup herhangi bir ilave olumsuz duruma sebep olmamıştır. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında 8 vatandaşımız göçük altından çıkartılmıştır. Sağlık çalışmaları kapsamında,yaşanan her iki deprem sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır. Tedavisi tamamlanan 34 vatandaşımız taburcu edilmiştir. Enerji çalışmaları çerçevesinde; yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi bir enerjikesintisi yaşanmamıştır.Haberleşme çalışmaları çerçevesinde yaşanan depremler nedeniyle bölge genelinde herhangi haberleşme kesintisi yaşanmamış olup bölgede haberleşmenin desteklenmesi amacıyla 8 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Hasar tespit çalışmaları; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 15.06.2020 tarihinde başlatılmış olup 204 personel görevlendirilmiştir. Şu ana kadar gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu'da 149 yapı yıkılmış, 999 yapı ağır hasar, 24 yapı ortahasar, 2402 az hasar görmüştür. Acil yıkılması gereken 89 yapı bulunmaktadır. Erzurum Çat'ta 40 yapı yıkılmış, 490 yapı ağır hasar görmüştür.Erzincan Tercan'da 37 yapı ağır hasar görmüştür. Beslenme çalışmalarının desteklenmesi amacıyla Türk Kızılayı ekipleri bölgede görevlendirilmiş, 35 bin 950 kişilik sıcak yemek, 12 bin 600 kumanya, bin 331 gıda kolisi, 5 bin kişilik sahra mutfak kiti ile 73 personel ve 43 araç olay bölgesine sevk edilmiştir. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında 34 personel olay bölgesine sevk edilmiştir. 114 hane ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.Bingöl'de yürütülen çalışmaların yerinden eşgüdümü amacıyla 1 adet mobil koordinasyon tırı görevlendirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında kamu kurumları ile özel ve sivil toplum kuruluşlarından 148 araç ve 1001 personel görevlendirilmiştir. Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 1.018.000 TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir.Bingöl'de 2.858, Erzurum'da 2.800 ve Erzincan'da 6 çadır kurulumu tamamlanmıştır. Bingöl Karlıova İlçesi Kaynarpınar Köyü Jandarma Karakoluna 10 konteyner ile 1 WC ve 1 duş konteyneri sevk edilmiştir"denildi. - BİNGÖL

Karlıova, Deprem, Bingöl, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD Bingöl depremi ile ilgili son durumu paylaştı - Son Dakika

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