AFAD: Biri Gezin'de biri de merkezde olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel AFAD: Biri Gezin'de biri de merkezde olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı - Son Dakika

AFAD: Biri Gezin'de biri de merkezde olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı

6 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

AFAD: Biri Gezin'de biri de merkezde olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.

Elazığ, Gezin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:26 Kaynak: AA
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