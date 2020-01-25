AFAD: Biri Gezin'de biri de merkezde olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı - Son Dakika

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AFAD: Biri Gezin'de biri de merkezde olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:26 Kaynak: AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.
AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.
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