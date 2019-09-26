AFAD: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar,...
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AFAD: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar tespit edildi"
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:10 Kaynak: AA
AFAD: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar tespit edildi"
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