Son Dakika Haberleri: AFAD: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar,...
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AFAD: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar,...

1 saat önce

AFAD: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar tespit edildi"

AFAD:

AFAD: "Biruni Üniversitesi karşısındaki surlarda yıkıntı, bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar, Sultangazi ve Eyüp'te iki binada hasar tespit edildi"

Sultangazi, Eyüp, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:10 Kaynak: AA
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