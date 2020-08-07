AFAD: "Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD: "Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD: " Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 22:37
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › AFAD: 'Bitlis'in Hizan ilçesinde saat 22.20'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - Son Dakika
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