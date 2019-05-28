Son Dakika Haberleri: AFAD: "Bodrum, Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD: "Bodrum, Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

3 saat önce

AFAD: "Bodrum, Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD:
AFAD: " Bodrum, Gökova Körfezi'nde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 08:49 Kaynak: İHA
Gökova, AFAD, Bodrum, Güncel
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