AFAD, boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

AFAD, boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı

08.07.2022 22:07
AFAD, boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaz aylarının gelmesiyle boğulma vakalarında önemli artışlar yaşandığını hatırlatarak, can kayıplarının önüne geçmek için uygulanması gereken tedbir ve doğru müdahalelere ilişkin bilgi verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yaz aylarının gelmesiyle boğulma vakalarında önemli artışlar yaşandığını hatırlatarak, can kayıplarının önüne geçmek için uygulanması gereken tedbir ve doğru müdahalelere ilişkin bilgi verdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, olası boğulma vakalarının önüne geçmek için öncelikle tehlikeli ve cankurtaran olmayan sularda yüzülmemesi ve yüzmenin yasaklandığı yerlerde suya girilmemesi gerektiği hatırlatıldı.

Yüzey akıntısı az gibi görünse bile akarsularda, sulama kanallarında, barajlarda veya göletlerde suya girilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Sahillerde denize girmek için güvenli yerler seçilmelidir. Özellikle baraj ve göllerin zeminleri genellikle bataklıktır. Bu gibi yerlerde suya girilmemelidir. Bataklık bizi dibe doğru çekerek, boğulmamıza neden olabilir. Dalgalı ve rüzgarlı günlerde denize girmekten kaçınmalıyız. Çeken akıntı (RİP) olan yerlerde denize girilmemelidir." uyarısı yapıldı.

Azaltılan risklere rağmen boğulma olayı yaşanması ihtimaline karşı bazı kurtarma tekniklerinin bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kurtarma anında; bulunduğumuz yer ile suda boğulan kişi yakın mesafede ise öncelikle kişiye uzun bir çubuk, ip ya da ipe bağlı can simidi, arabaların yedek lastiği gibi materyalleri atarak ulaşmaya çalışmalıyız. Boğulan kişinin bulunduğu yer karaya uzak bir mesafede ise yanımıza can simidi alarak yüzmeli, boğulmakta olan kişinin can simidine tutunmasını ve yüzerek karaya çıkmasını sağlamalıyız. Boğulmakta olan kişiyi yüzü yukarı gelecek şekilde döndürmeli ve bileğinden ya da saçından tutarak karaya çekmeliyiz. Kişinin baş ve gövdesi düz bir çizgide olacak şekilde, mümkünse iki kişi ile karaya çıkarmalıyız.

Boğulma olaylarında; kurtarma süreçlerinde yüzme bilen ve bu konuda eğitim görmüş kişilerin görev alması çok önemlidir. Aksi halde kurtarıcının da boğulabileceğini unutmamalıyız.

Boğulan kişi karaya çıkartıldığında; 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalıyız, karaya çıkardığımız kişinin yaşamsal bulgularını değerlendirmeliyiz. Gerekli ise temel yaşam desteğine başlamalıyız."

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Kayıp ihbarında bulunulan çift, ölü olarak bulundu Son dakika haberi... Kayıp ihbarında bulunulan çift, ölü olarak bulundu Bingöl'de AFAD gönüllüleri bayramda görev başında olacak Bingöl'de AFAD gönüllüleri bayramda görev başında olacak
Kaynak: AA

AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD, boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 22:12:13. #1.13#
SON DAKİKA: AFAD, boğulma olaylarına karşı alınması gereken önlemleri açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement