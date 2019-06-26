AFAD bölge tatbikatı Kırıkkale'de başladı

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Emniyet şeridinden giderken kameralara yakalanan şarkıcı Berkay'dan savunma: Yine olsa yine yaparım

Gülse Birsel'den "Hiçbir şey olmasa da kesin bir şeyler oldu" diyen Ali İhsan Yavuz'a teşekkür