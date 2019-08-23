AFAD, bölge tatbikatını Kütahya'da yapacak

"Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı" 10 ilin katılımıyla Kütahya Valiliği koordinatörlüğünde Kütahya'da gerçekleştirilecek.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde yereldeki afet risklerini en aza indirmek için yürütülen çalışmalar kapsamında pilot il seçilen Kütahya, 16 - 17 Ekim tarihlerinde Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı'na ev sahipliği yapacak.



Kütahya Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu tatbikata ilişkin düzenlenen bilgilendirme ve istişare toplantısında bir araya geldi.



Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman başkanlığında, Kütahya İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen "Bölgesel Saha ve Masabaşı Tatbikatı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı"na; Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutan Vekili Albay Şükrü Vuran, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun ile kurul üyeleri katıldı.



Türkiye'nin afetler konusunda tecrübeli bir ülke olduğunu belirten Vali Dr. Ömer Toraman, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının kurulmasıyla birlikte gerek yurt içi gerekse yurt dışında afet yönetiminde önemli bir mesafe kat edildiğini söyledi.



Vali Toraman'ın konuşmalarının ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ahmet Ali Artun sunum eşliğinde kurul üyelerini bilgilendirdi.



Artun, "Kütahya Afet Müdahale Planı (TAMP- Kütahya) ilimiz ve bölgemizden 14 kurum ve Kızılay'ın ana çözüm ortaklığında 26 hizmet grubundan oluşmaktadır. Tatbikatımızda, saha tatbikatı ile planlamadaki organizasyonun işlerliği; masabaşı tatbikatı ile Afet Yönetimi Karar Destek Sistemi (AYDES) test edilecektir" dedi.



Toplantı görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - KÜTAHYA