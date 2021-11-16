AFAD, Bosna Hersek'teki aşırı yağışlarda kaybolan Türk vatandaşını aramayı sürdürüyor - Son Dakika

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te meydana gelen aşırı yağış sonrasında kaybolan Türk vatandaşını arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Zenica şehri yakınlarında kaybolan Türk vatandaşını aramak için Bosna Hersek'e giden su altı ve su üstü ile doğada arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği belirtildi.