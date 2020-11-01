AFAD, çadır kentlerle İzmirlilerin yanında - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından AFAD ekipleri tarafından kente çadır kentler kuruldu. Bornova Stadyumu'na kurulan 210 çadırda, 350 kişiye hizmet verecek olan çadır kente yerleşen depremzedeler, "Rabbim devletimize zarar vermesin" ifadesini kullandı.
Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede yaralar sarılmaya başlandı. İzmir'e gelen AFAD ekipleri, bölgede hummalı bir çalışma içerisine girdi. Bölgede deprem çadırları kuruldu. Bornova Stadyumu'na kurulan 210 çadır da depremzedelere hizmet verilmeye başlandı. Günlük 3 öğün yemeğin hazırlandığı çadır kente yerleşen İzmirliler, DHA'ya konuştu.Deprem sırasında evde olduğunu belirten Ayşe Karagöz (55), "Bizim ev stadyumun karşısında, bizim evde de çatlaklar var. Deprem anında evdeydik. Ayaktaydık deprem anında evimize çamaşır, bulaşık makinesi kuruluyordu. Ustalar çalışıyordu, sallanmaya başladık, ustalar masanın altına girmemizi söylediler. Tam o sırada deprem şiddetini artırdı ve daha çok hızlanmaya başladı. Balkona doğru çıktık şaşkınlığımızdan ne yapacağımızı bilemedik, sonra durdu, pencereden karşıya bir baktım ki toz duman olmuş, yıkılan evlerin tozlarının havaya kalktığını gördüm. Sonra dedim ki eyvah gittik, düşen parçalar oldu ama evimizde çok büyük hasar yok çok şükür" dedi.Mehmet Tunçtürk (46) ise, "Deprem anında Ödemiş'teydik, tesiste çalışıyorduk, depremi duyduk, o anda eşime çocuklarıma ulaşmaya çalıştık. İlk anlarda zor oldu ulaşmak, en son büyük kızıma ulaştım. Parkta olduklarını öğrendim. Ben de alelacele Ödemiş'e döndüm, ilk günü parkta geçirdik. Çok zor oldu, sabah 07.00 sıralarında kızlarım geldi. Soğuktan donduklarını söyleyerek 'ne olacaksa olsun evimize dönelim' dediler. Hakikaten ben de çok hak verdim, ben de çok üşüdüm. Tekrar eve girdik, biraz uyumaya çalıştık. Bir şeyler atıştırdık, tekrar o sıra bir artçı depremi daha hissettik, sonra dışarı çıktık. Önce Aşık Veysel Parkı'na geldik, orada çadırlar dolu olduğunu öğrendik. Ardından ise Bornova Stadyumu'na geldik, burada yeni çadırlar kurulduğunu öğrendik. Buraya geldik, sağ olsunlar Rabbim hiçbir şekilde devletimize zeval vermesin. AFAD, Kızılay bütün imkanları ile burada olduklarına şahit olduk. Akşama kadar bütün personeli ile polisimiz ile inanılmaz bir birliktelik içerisinde çalıştıklarına şahit olduk. Çadırlara kayıtlara akşam 17.00'de başladılar, saatler 21.00'i gösterdiğinde ise çadırımıza yerleştik. İlk geceye oranla daha sıcak daha güzel bir gece geçirdik. Rabbim devletimize güç kuvvet versin, zeval vermesin" diye konuştu.Mehmet Tunçtürk'ün eşi Fatma Tunçtürk (45) de, "Çocuğumu parka götürdüğümüz sırada depreme yakalandık, zaten çok korktum, ağlamaya başladım, çok kötüydü. Allah kimseye yaşatmasın, bir daha inşallah böyle şeyler yaşamayız" dedi.Nuray Özdilek ise depremde evinde torunlarına baktığını belirterek, "Deprem anında evdeydim, iki torunumla beraberdim. Torunlarım adına çok korktum, çok üzüldüm. Depremden sonra devletimiz sağ olsun bizlerle ilgilendi, hala daha ilgileniyorlar, evim hemen karşısı, mecburen geldim. Evimde çatlaklar var. Torunum, kızım hep birlikte çadırdayız. Memnunuz, her şey çok güzel" ifadelerine yer verdi.
AFAD tarafından kurulan çadırlarda, sabah ve akşamları dezenfekte çalışması yapılıyor.
- Kaynak: DHA
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