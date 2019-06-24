Son Dakika Haberleri: AFAD çalışanı, balkonuna gelen bitkin ebabile sahip çıktı
Son Dakika Güncel Haber

AFAD çalışanı, balkonuna gelen bitkin ebabile sahip çıktı

34 dakika önce

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli Ali İhsan Karacan, evinin balkonunda bitkin bulduğu ebabile kızlarıyla sahip çıkıp, yem ve su ihtiyacını karşıladı.

AFAD çalışanı, balkonuna gelen bitkin ebabile sahip çıktı, System.String[]


ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli Ali İhsan Karacan, evinin balkonunda bitkin bulduğu ebabile kızlarıyla sahip çıkıp, yem ve su ihtiyacını karşıladı. Karacan, hafta sonu evinde baktığı ebabili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edecek. Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki valiliğe ait lojmanın A-1 Blok'unun 5'inci katında oturan Karacan ailesi, sabah uyanıp, balkona çıkınca uçamayan kuşu gördü. Ravza Nur (7), babası Ali İhsan Karacan'dan kuşla ilgilenmesini istedi. Bunun üzerine internetten araştırma yapan Karacan, kuşun ebabil olduğunu belirledi. Balkonda bitkin duran ebabile, yem ve su verildi. Ali İhsan Karacan; kızları Ravza Nur, Azra Gül (16) ve İrem Betül (18) ile hafta sonu boyunca kuşu besledi. İl AFAD Müdürlüğü'nde görevli Ali İhsan Karacan, kuşun ebabil olduğunu ve nasıl beslenmesi gerektiğini araştırması sonucu öğrendiğini belirterek, "Evde baktık. Yağsız kıymayla besledik. Tatil sonrası önce veterinere götürüp daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edeceğiz" dedi.

- Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:46 Kaynak: DHA
Erzurum, Ali İhsan Karacan, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yemeksepeti CEO'sunun Binali Yıldırım paylaşımına tepkiler büyüyor İçme suyu hattından çıkan 3 metrelik "kunduz" görenleri şaşkına çevirdi Son dakika! LGS kapsamında 1 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları açıklandı Seçim sonrası dolar düşüşe geçti! 3 haftanın en düşük seviyesinde

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 10:20:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD çalışanı, balkonuna gelen bitkin ebabile sahip çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]