Son Dakika Haberleri: AFAD: 'Çanakkale'de 127 toplanma alanı var'
Son Dakika Güncel AFAD: 'Çanakkale'de 127 toplanma alanı var'

AFAD: 'Çanakkale'de 127 toplanma alanı var'

32 dakika önce

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Levent Yılmaz, Çanakkale ve ilçelerinde belirlenen "Afet ve Acil Toplanma Alanları" hakkında açıklamalarda bulundu.

AFAD: 'Çanakkale'de 127 toplanma alanı var', System.String[]

Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Levent Yılmaz, Çanakkale ve ilçelerinde belirlenen "Afet ve Acil Toplanma Alanları" hakkında açıklamalarda bulundu. AFAD İl Müdürü Levent Yılmaz yaptığı açıklamada, Çanakkale merkezinde 12, il genelinde ise toplam 127 toplanma alanı bulunduğu söyledi.


"Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında ekim ayı temasının "toplanma alanları" olarak belirlendiğini ifade eden Çanakkale AFAD Müdürü Yılmaz, "AFAD Başkanlığımız tarafından temmuz ayında hayata geçirilen ve toplumu afetlere karşı bilinçlendirme amacı taşıyan afetlere hazırlık yılı projesi 4'üncü ayına girdi. Bir yıl boyunca her ay bir başka konunun işleneceği projenin ekim ayı teması ise toplanma alanları olarak belirlendi. Afet ve acil durumlar sonrasında halkın tehlikeli bölgeden uzaklaşarak toplanabileceği güvenli alanlara odaklanan tema ile ilgili detaylara www.hazirol.gov.tr adreslerinden ulaşılabiliyor. Vatandaşlarımız ayrıca 'Afetlere Hazırlık Yılı' etkinlikleri ve afetlerle ilgili en güncel bilgiler için İl Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarını da takip edebilirler" şeklinde konuştu. - ÇANAKKALE

Levent Yılmaz, Çanakkale, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:09 Kaynak: İHA
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