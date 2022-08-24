Sel geliyor! 11 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Sel geliyor! 11 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı

24.08.2022 08:17

AFAD, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte detaylar...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

"YER YER KUVVETLİ OLACAK"

Açıklamada, 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin, "24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir" denildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Açıklamanın devamında vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek şu uyarılar yapıldı: "Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri'ne meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz."

5 İL İÇİN TURUNCU VE 5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılarda, 5 il için turuncu kod verildi. Yapılan uyarıya göre, Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli (21-50 kg/m2), Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

YORUMLAR
500
Karaman'da baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber: Sürücünün cesedi 7 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı Karaman'da baraja düşen hafif ticari araçtan acı haber: Sürücünün cesedi 7 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı

AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sel geliyor! 11 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
08:17 Sel geliyor! 11 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı
08:15 İmam Halil Konakcı şimdi de Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ı hedef aldı: Bunlar dinden çıkmışlar
07:48 İstanbul'un göbeğinde birbirine giren araçlar alev topuna döndü
07:47 Hayranları merakla yeni sezonu bekliyordu! Aziz dizisi sürpriz bir kararla sonlandırıldı
08:09 Korkunç vahşet! Karısını ve 3 kızını öldürüp silahıyla polise gitti
07:44 Kocasını bıçakla yaralayan kadın gözaltında
00:57 İçişleri Bakanı Soylu'dan "Valileri uyarıyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na sert cevap: Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba
00:43 Türk bilim insanı Aziz Sancar'dan kanser hastalarına umut olacak çalışma! Fareler üzerindeki deneyler başlıyor
07:56 Merkel, çok sayıda mülteciyi kabul ettiği için UNESCO Barış Ödülüne layık görüldü
23:23 Esenyurt'ta "çöp atma" kavgası silahlı çatışmaya dönüştü: 3 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 08:39:26. #1.11#
SON DAKİKA: Sel geliyor! 11 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement