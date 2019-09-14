Son Dakika Haberleri: Afad: "Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir."
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Afad: "Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir."

1 saat önce

Afad: "Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Afad:

Afad: " Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde saat 14.46'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." - ANKARA

Çankırı, Çerkeş, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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