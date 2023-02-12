AFAD'DA SIRA BEKLEMEMEK İÇİN YARDIM MALZEMELERİNİ CADDE VE SOKAKLARA BIRAKTILAR - Son Dakika
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AFAD'DA SIRA BEKLEMEMEK İÇİN YARDIM MALZEMELERİNİ CADDE VE SOKAKLARA BIRAKTILAR

12.02.2023 12:21

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerde Türkiye tek yürek oldu, bölgeye yardım yağdı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerde Türkiye tek yürek oldu, bölgeye yardım yağdı. Depremin büyük hasar verdiği Hatay'ın Antakya ilçesine gelen yüzlerce TIR, bölgeye yardım malzemesi taşıdı. Bazı TIR şoförleri ile ekipler ise AFAD koordinasyon merkezinde sıra beklememek için taşıdıkları yardım malzemelerini caddelere indirdi.

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu; binlerce bina yerle bir oldu. 24 binden fazla kişi hayatını kaybetti, enkazdan sağ çıkanlar ise soğuk havada yaşam mücadelesi veriyor. Depremin hemen ardından tüm Türkiye tek yürek oldu. Başta gıda malzemeleri olmak üzere yüzlerce TIR'la AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine yardım malzemesi taşındı. Depremin büyük hasar verdiği Hatay'ın Antakya ilçesine malzeme taşıyan bazı TIR şoförleri ve yardım ekipleri, AFAD merkezinde sıra beklememek için taşıdıkları yardım malzemelerini caddelere indirdi. Depremzedeler de yerlere saçılan kıyafetler arasında kendilerine uygun olanları aradı.

Depremin hemen ardından bölgeye Mersin'den gelen Umut Çor, arkadaşları ile caddede seyyar mutfak kurup, günlük 500 kişiye yetecek çorba ve yemek dağıttıklarını söyledi. Çor, "İkinci günden itibaren yardımlar gelmeye başladı. Bulunduğumuz yere çok fazla erzak geliyor. TIR'lar getiriyor ama gelen TIR şoförleri ya bırakıp gidiyorlar; çaresiz kalıyorlar" dedi.

'HATAY'DA ZEMİN HİÇ SAĞLAMLAŞTIRILMAMIŞ'

Ankaralı iş insanı Emrah Öniz ise 20 kişilik ekibi ve gıda malzemesi taşıyan TIR'ları ile bölgeye geldiğini söyledi. Öniz, "Üzgünüm, burada gördüklerim işler acısı. Halkımız duyarlı, herkes yardım gönderiyor. Çok fazla yardım geldi. Kendim yeğenlerimle, yardımcılarımızla gönüllü geldik. İş makinelerimizle geldik. 4 gündür burada çalışıyoruz. Yapıların yanlış yapılmasına şahit olduk. Hatay'da zemin hiç sağlamlaştırılmamış. Bu nedenle çok hasar var" diye konuştu. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel AFAD'DA SIRA BEKLEMEMEK İÇİN YARDIM MALZEMELERİNİ CADDE VE SOKAKLARA BIRAKTILAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'DA SIRA BEKLEMEMEK İÇİN YARDIM MALZEMELERİNİ CADDE VE SOKAKLARA BIRAKTILAR - Son Dakika
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