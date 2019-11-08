Son Dakika Haberleri: - AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konut
Son Dakika Güncel - AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konut

- AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konut

6 saat önce

- AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konutİDLİB - Suriye'nin İdlib ilçesinde barınmasız kalan siviller, AFAD ile Katar Kızılayı tarafından inşa edilen evlere yerleştiler.

- AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konut

İDLİB - Suriye'nin İdlib ilçesinde barınmasız kalan siviller, AFAD ile Katar Kızılayı tarafından inşa edilen evlere yerleştiler. İlk etapta 67 bina inşa edildi ve 112 aile yerleştirildi.

Yıllarca savaşın yaşandığı Suriye'de evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilere yardımlar Türkiye'den gelmeye devam ediyor. İdlib'te yaşanan çatışmalar sonucu evsiz kalan Suriyelilere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı konut desteği sağladı. İdlib'te inşa edilen 67 binaya 112 aile yerleştirildi. Sivillere konutlarda soba, yatak, battaniye, yastık ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemeleri de dağıtıldı. Her binada bulunan 4 dairenin 2+1 şeklinde olduğu öğrenildi.

Bölgede evsiz kalanlara konut desteğinin devam edeceği öğrenildi.

- AFAD'dan 112 Suriyeli aileye İdlib'de konut

İdlib, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:39 Kaynak: İHA
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