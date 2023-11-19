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AFAD, çok sayıda ili turuncu ve sarı kodla uyardı - Son Dakika

AFAD, çok sayıda ili turuncu ve sarı kodla uyardı

AFAD, bugün 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi. Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

19.11.2023 22:23

Türkiye genelinde, kuvvetli sağanak ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün 15 il için turuncu, 16 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

AFAD'dan 31 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

TURUNCU UYARI VERİLEN İLLER

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adıyaman, Batman, Bingöl, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Erzincan, Hakkari, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak ve Zonguldak için turuncu meteorolojik uyarı verildiği kaydedildi.

AFAD'dan 31 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı yapıldı

SARI UYARI VERİLEN İLLER

Açıklamada, Ağrı, Ardahan, Bartın, Bilecik, Bitlis, Bursa, Elazığ, Erzurum, Kars, Kocaeli, Malatya, Mardin, Mersin, Muş, Siirt ve Yalova için ise sarı meteorolojik uyarı yapıldığı belirtildi.

AFAD'dan 31 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirme yapıldığı aktarılan açıklamada, ekiplerin teyakkuz halinde olduğu, gelen ihbarlara süratle müdahale edildiği vurgulandı.

AFAD'dan 31 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerektiği hatırlatıldı.

AFAD'dan 31 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

SARI KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

AFAD'dan 31 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

TURUNCU KOD UYARISI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD, çok sayıda ili turuncu ve sarı kodla uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFAD, çok sayıda ili turuncu ve sarı kodla uyardı - Son Dakika
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