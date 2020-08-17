AFAD'dan "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" etkinliği - Son Dakika

Muğla'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından "17 Ağustos Afetlere Hazırlık Haftası" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Menteşe ilçesi Sınırsızlık Meydanı'ndaki etkinlik kapsamında, kullanılan araçlar, malzemeler ve bilgilendirici afişler sergilenerek, vatandaşlara afete hazırlığın önemi hatırlatıldı.

Deprem konusunda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte, AFAD tarafından, vatandaşlara afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin yer aldığı afet bilinciyle ilgili broşürler dağıtıldı.

Etkinlikte, çocuklara ve gençlere balon ve boya kalemi hediye edildi, afet öncesi hazırlıkların önemi ve afet sırasındaki davranışların benimsetilmesi için birebir sunumlar gerçekleştirildi.

Meydana yerleştirilen büyük ebattaki afet çantası ise ilgi çekti.