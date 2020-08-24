AFAD'dan 17 Ağustos Depremi Anma Etkinlikleri - Son Dakika

Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 17 Ağustos Depremi Anma Etkinlikleri kapsamında Atakum sahilinde mobil koordinasyon tırı konuşlandırılarak afet farkındalık eğitimleri verildi ve gönüllü sistemi tanıtıldı. Sahilde kurulan köpek eğitim parkurunda köpek arama timlerinin imkan ve kabiliyetleri sergilendi.

AFAD Samsun İl Müdürlüğü tarafından Afetlere Hazırlık Yılı Ağustos Ayı Teması Deprem Anı/Tabikat ve Afete Hazır Türkiye Kampanyası kapsamında bir takım etkinlikler gerçekleştirildi. Etkinlikler 17 Ağustos gecesi yapılan tatbikatla başladı.

17 Ağustos Depremi Anma Etkinlikleri çerçevesinde 17 Ağustos gecesi saat 03.02'de İl Müdürlüğünün Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birliği toplanma, yükleme ve intikal tatbikatı gerçekleştirerek saygı duruşunda bulundu. Tatbikatın akabinde Atakum Çobanlı İskelesi ve Atakum sahilinde AFAD Mobil Koordinasyon Tırı konuşlandırılarak 17 Ağustos Depremi Anma Etkinlikleri düzenlendi.

17-21 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde Afet farkındalık eğitimleri ve AFAD Gönüllüsü Sistemi eğitimleri vatandaşlara verildi. Deprem fotoğraflarından oluşan bir fotoğraf sergisi açıldı. Afetlere Hazırlık Yılı Ağustos Ayı Teması Deprem Anı/Tatbikat konularında vatandaşlar bilgilendirildi. AFAD gönüllüsü kayıtları yapıldı ve sahile kurulan köpek eğitim parkurunda AFAD Samsun köpekli arama timlerinin imkan ve kabiliyetleri gösterildi. - SAMSUN