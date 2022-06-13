Afad'dan 5 İl İçin 'Kuvvetli Yağış' Uyarısı - Son Dakika
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Afad'dan 5 İl İçin 'Kuvvetli Yağış' Uyarısı

13.06.2022 13:15

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yaptı.

AFAD'dan bugün yapılan açıklamada; Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Mersin için kuvvetli yağış, ani sel, su baskını, fırtına, yıldırım, dolu yağışı ve hortum uyarısı yapıldı. AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Meteorolojiden alınan bilgilere göre, bu gece saatlerinden sonra Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun. 13 Haziran Pazartesi günü İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu Bölgesi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün öğle saatlerinden sonra, Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Mersin'in iç kesimlerinde şiddetli yağış bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, fırtına ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları önem arz ediyor."

Afad'dan 5 İl İçin 'Kuvvetli Yağış' Uyarısı
Afad'dan 5 İl İçin 'Kuvvetli Yağış' Uyarısı

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Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, su baskını, Osmaniye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afad'dan 5 İl İçin 'Kuvvetli Yağış' Uyarısı - Son Dakika

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