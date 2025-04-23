AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı - Son Dakika
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Doğal Afetler

AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı

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İstanbul'da Silivri açıklarında önce 3.9 ardından da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilen deprem sonrası bir açıklama yapan AFAD, ''Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın'' uyarısında bulundu.

23.04.2025 13:39
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Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.

AFAD'DAN "HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

Büyük korkuya neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan AFAD, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" ifadelerine yer verdi.

İLK SARSINTI 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

İKİNCİ DEPREM FENA SALLADI

Bu depremin ardından Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.59'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.

AFAD\'dan 6.2\'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı
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Son Dakika Doğal Afetler AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Al:
    Eyvah eyvah! 6.2 büyüklüğündeki depremin merkezi Silivri. Şimdi Ekrem İmamoğlu’na, ‘Kaçmak için tünel kazıyordu, deprem de onun yüzünden oldu’ diye ayrı bir soruşturma açarlarsa şaşırır mıyız? 67 160 Yanıtla
  • k K:
    AKP genel başkanının emrindeki devlet yöneticileri Allah korusun depremde Demek yetmiyor depremle ilgili ne yaptınız bu ülkeye Ne yaptınız hiçbir şey yapmadınız. 54 48 Yanıtla
  • Flankes0107:
    ALLAH im sen koru 78 4 Yanıtla
  • numan yildız:
    ne olcak hırsızlıklar zinlara şerefsizlikelr bu hal olur ayet s abit ben d emiyom 57 12 Yanıtla
  • İslam Solmaz:
    Millet bir kaç gün imana gelir şimdi. 46 2 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Ne kadar tiksinç bir yer bu ist birde peygamber hedef göstermiş gidin feth edin diye sırf ekonomik konumu yüzünden hiçbir manevi değeri yok.Emekçi halkın canına ekonomisine zerre faydası yok yaşanacak yer değil biraz daha sert olsa deprem 8.00 falan millet dümdüz olcak ondan sonra kader derler. 9 32 Yanıtla
  • Turhan ali Akçay:
    millet çıldıracak altına işese Tayyip ten biliyor istemeyen başka ülkeye gidebilir çıkdırtmaya devam 20 18 Yanıtla
  • İnan Şimşek:
    Geçmiş olsun İstanbul gelecektim vaz geçtim 27 2 Yanıtla
  • Semih Yetkin:
    Depremcik diyelim 7.0 ve üzeri depremdir altı depremcik 3 16 Yanıtla
  • Efem0909:
    Türkiyede riskli binaların acilen dönüştürülmesi lazım devletin İstanbul için uyguladığı yarısı bizden kampanyası Türkiye geneli için uygulanmalı Deprem yönetmeliğine aykırı olan binalar Hak sahiplerinin az bir çoğunluğunun onayı dönüşüm için yeterli olmalı 9 1 Yanıtla
  • Hkn Dağ:
    İstanbul halkıda çok cesur babayiğit çıktı İstanbul aşığı delisi Erdoğanı Murat Kurumu değil Ekrem imamoğlunu seçti uygun adım yerinde say kıtta dur hatta geriye dön.İstanbullu olsam Erdoğandan başkasına oy vermem demiyorum veremem referansları Muhteşem eğri oturalım doğru konuşalım.Hiçbir partili değilim ülke için daha iyi çalışacak birini gördümmü kimsenin gözünün yaşına bakmam pat oyu yapıştırırım. 5 2 Yanıtla
  • Efem0909:
    İmamoğlu inşaat İstanbuldaki evleri acilen yenilemeli depreme dayanıklı hale getirmeli Halkın parasını halk için kullansın 4 1 Yanıtla
  • Hkn Dağ:
    Zaman siyaset yapma zamanı değil başta İstanbulumuz olmak üzere tüm Türkiyeye geçmiş olsun Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza etsin Amin 3 0 Yanıtla
  • zoro beyi:
    23 yıldır ülke yoneteceksin verin bana yetkiyi diyeceksin tek önlemin yok sıkışınca muhalefet de geç kitle müsait.. 0 0 Yanıtla
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