Marmara Denizi'nde saat 12.13'te 3,9 ve 12.49'da 6.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedildi. Artçı sarsıntılar devam ediyor.
Büyük korkuya neden olan deprem sonrası bir açıklama yapan AFAD, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın. Resmi birimlerin uyarılarını takip edin" ifadelerine yer verdi.
Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.13'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.
Bu depremin ardından Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.59'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Depremin derinliği 6.92 kilometre olarak ölçüldü.
Depremler İstanbul'un tüm ilçeleri ve çevre illerden de hissedildi. Sarsıntıyı hissedip panik yaşayan halk tedbir amaçlı sokaklara döküldü.
Son Dakika › Doğal Afetler › AFAD'dan 6.2'lik deprem sonrası İstanbul halkına kritik uyarı - Son Dakika
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