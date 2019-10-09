Son Dakika Haberleri: AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat
Son Dakika Güncel AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

40 dakika önce

Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu gereği, depremden etkilenen Osmaniye'de yıkılan bir evin enkazında arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat, System.String[]

Kahramanmaraş merkezli 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu gereği, depremden etkilenen Osmaniye'de yıkılan bir evin enkazında arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı.


Senaryo gereği Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası Osmaniye'de bir evin yıkıldığı ve altında insanların olduğu ihbarını alan Osmaniye AFAD ekipleri, yıkımın meydana geldiği bölgeye hareket etti.

Eyüp Sultan Mahallesi'nde evin enkazına ulaşan ekipler önce çevre güvenliğini aldı. İlgili tüm kurtarma birimlerinin bölgeye ulaşmasıyla enkazda arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İlk önce depremde yıkılan evde dinleme yaparak canlı olup olmadığını kontrol eden AFAD ve itfaiye ekipleri, enkaz altında tespit ettikleri 4 yaralıyı dışarıya çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.


Tatbikat sırasında Vali Ömer Faruk Coşkun da senaryo gereği oluşturulan kriz merkezinde ekipleri yönetti.

Ekiplerin kurtarma çalışması yaptığı bölgeye gelen Coşkun, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, afetlerin hayatın bir gerçeği olduğunu ve en az zararla kurtulmak için bu tür tatbikatların yapılması gerektiğini dile getirdi.

Bu tür tatbikatların kurumların kapasitesi ve herhangi bir olaya hazır olup olmadıklarının kontrolü için önemli olduğunun altını çizen Vali Coşkun, "Eksiklerimiz varsa onları görerek tamamlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da en azından bir afet çantasının hazırlanması gibi hususlarda kendi üzerilerine düşen görevleri almasına vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

Kahramanmaraş, Osmaniye, Deprem, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:24 Kaynak: AA
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