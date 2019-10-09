Son Dakika Haberleri: AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat
Son Dakika Güncel AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

1 saat önce

AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı Deprem tatbikatının yapıldığı yıkık bina enkazı Arama kurtarma çalışmaları - Adıyaman Adıyaman'da yapılan tatbikatta Eğitim ve Araştırma Hastanesine çadırlar kuruldu.

AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem tatbikatı

Deprem tatbikatının yapıldığı yıkık bina enkazı

Arama kurtarma çalışmaları - Adıyaman

Adıyaman'da yapılan tatbikatta Eğitim ve Araştırma Hastanesine çadırlar kuruldu.

Daha sonra AFAD UMKE, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, senaryo gereği enkaz alanına ulaşarak enkazda kalan için arama çalışması başlattı.

Enkaz altında yaralıların yerini tespit eden ekipler, çeşitli ekipmanlar kullanarak yaralılara ulaştı. Enkazdan çıkarılan yaralılar daha sonra en yakın hastaneye sevk edildi.

Vali Aykut Pekmez, Adıyaman Geçici Barınma Merkezi'nde kurulan kriz merkezinden tatbikatı ve ekipleri yönetti.

AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat

Adıyaman, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 08:29 Kaynak: AA
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