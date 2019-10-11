AFAD'dan 7,5 büyüklüğünde deprem senaryolu ulusal tatbikat - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta, 7,5 büyüklüğündeki deprem senaryosu gereği 3 günden bu yana devam eden tatbikat sona erdi.

Vali Vahdettin Özkan, Valilik Fikret Kiraz Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, tatbikatın geleceğe yönelik yapılacak hizmetler açısından kıymetli olduğunu söyledi.

Ulusal boyutta gerçekleştirilen tatbikatın Kahramanmaraş merkezli uygulandığını anlatan Özkan, "Farkındalık açısından, yaşanabilecek bir deprem anında yapılacakları öğrenmemiz, ilke, tarz haline getirmemiz açısından bu tatbikatlar çok önemli." dedi.

Tatbikatın Kahramanmaraş merkezli yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Özkan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD yöneticileri ve tatbikatta yer alan herkese teşekkür etti.

Tatbikatla deprem anında yaşanacak eksikliklerin ortaya çıktığını kaydeden Vali Özkan, şöyle konuştu:

"Eksiğimiz gediğimiz neydi, onları tespit ediyoruz. Operasyonlardan çıkaracağımız dersler nelerdir, onları ortaya koyduk ve ortaya koymaya devam edeceğiz. Bunun en önemli çıktısı olarak sadece kağıt üzerinde değil Kahramanmaraş İl Afet Müdahale Planı'nı güncelleyeceğiz. Tatbikatın vermiş olduğu tecrübeler, yaşanan eksiklikleri plana giydirmek suretiyle planımızı güncelleyeceğiz. Bu plan, eski planlar gibi rafta kalan planlardan olmayacaktır. Bunu Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla bütün öğrencilerimize, velilerimize verilen farkındalık eğitimleri ve ödevlerle, yapılacak uygulamalarla herkes bu işin farkında olacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de tatbikatın başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade etti.

Tatbikatlarla olabildiğince riskleri azaltmaya çalıştıklarını ifade eden Güngör, "Bizim her zaman depreme karşı diri ve hazır olmamız lazım. Kurumlarımızın bu alandaki koordinasyonundan son derece mutluyuz. Eksikliklerimiz vardı, bunları da yerine getirmemiz lazım." diye konuştu.

Toplantı, sunumların yapılmasıyla sona erdi.