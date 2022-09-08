Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (9) - Son Dakika
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Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (9)

08.09.2022 00:09
Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (9)

AFAD'DAN AÇIKLAMAAfet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan ve Silifke ilçesine sıçrayarak büyümeye devam eden orman yangını ile ilgili açıklamada bulundu.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Mersin'in Gülnar ilçesinde bu sabah başlayan ve Silifke ilçesine sıçrayarak büyümeye devam eden orman yangını ile ilgili açıklamada bulundu. Yangına müdahale ve tahliyeler hakkında bilgilerin yer aldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mersin'in Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesinde bu sabah saatlerinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, itfaiye ve destek illerden toplam 29 helikopter, 11 uçak, 138 arazöz (su tankeri dahil), 15 dozer ve 850 personel ile sürdürülmektedir. Yangın söndürme çalışmaları Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ile eş güdüm halinde 2022 yılında hazırlanan Orman Yangınları Müdahale Planı çerçevesinde yürütülmektedir. Bölgede 8 adet ambulans, 2 UMKE timi ile toplam 34 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Yangında etkilenen 20 kişiden 15'inin tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere, Adana ve Niğde İl AFAD ekipleri ile 1 Mobil Koordinasyon TIR'ı görevlendirilmiştir. Jandarma Komutanlığı'ndan 100 personel güvenlik ve tahliye çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Tedbir amaçlı, Gülnar Büyükeceli Mahallesi'nden 110 konutun (450 vatandaş) Büyükeceli Ortaokulu bahçesine tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, tahliye edilen vatandaşlarımız evlerine geri dönüş sağlamıştır. Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi, Gülnar Koçaşlı Mahallesi, Silifke Yeşilovacık ile Gülnar Dedeler Mahallesi Acarlı Mevkiinde toplamda 370 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Tahliye olan vatandaşlarımızın olası barınma ihtiyacı için toplamda 843 kişilik barınma tesisi planlaması yapılmıştır. Alınan tedbirler çerçevesinde yangın, şu an itibarıyla yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Yangın bölgelerinde gerekli tedbirler alınmış olup bölgelerdeki çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."


YORUMLAR
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Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü Mersin'in Gülnar ilçesindeki yangın saatlerdir devam ediyor! Alevler D-400 karayolu ve Silifke'ye kadar büyüdü
Kaynak: DHA

Gülnar, Mersin, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (9) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mersin'de orman yangını; 110 hane tahliye edildi (9) - Son Dakika
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