Son Dakika Haberleri: AFAD'dan "afet çantası" hazırlama önerisi
Son Dakika Güncel Haber

AFAD'dan "afet çantası" hazırlama önerisi

18 dakika önce

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, (AFAD) "afet çantası" hazırlanması önerisinde bulundu.

AFAD'dan

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, (AFAD) "afet çantası" hazırlanması önerisinde bulundu.

AFAD İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, afetlerin hayatın bir parçası olduğu belirtildi.

Afetlere hazırlıklı olunması gerektiği aktarılan açıklamada, "Afetlerden sonra ilk 72 saatte kurtarma ekipleri sizlere ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız 'Afet ve Acil Durum Çantası' sizler ile sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir." denildi.

Açıklamada, deprem, yangın, sel, su baskını, heyelan, çığ, fırtına gibi afet ve acil durumlarda evden çıkmak için zaman kısıtlı ise insanların yanına alabilecekleri hakkında da bilgilendirmede bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"İlk yardım seti ve sürekli kullandığınız ilaçlar, kıymetli evraklar, para, pil, radyo, el feneri, powerbank, düdük, çakı, kuru gıda,su, giysi, yağmurluk, hijyen malzemeleri, havlu.. Afet çantanız hazırsa vanalarınızı ve şalterinizi kapatıp, çantanızı alıp hızlı bir şekilde evinizden çıkabilirsiniz."

Trabzon, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'den ihracı istenen Özdağ: Bakalım Yüce Divan'lık suçlarımız var mıymış!
Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüşte temel mal ve enerji grupları belirleyici oldu Burhan Kuzu, İmamoğlu paylaşımıyla ilgili aileden özür diledi İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 11:09:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AFAD'dan "afet çantası" hazırlama önerisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]