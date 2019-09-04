AFAD'dan "afet çantası" hazırlama önerisi

Trabzon Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, (AFAD) "afet çantası" hazırlanması önerisinde bulundu.

AFAD İl Müdürlüğünün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, afetlerin hayatın bir parçası olduğu belirtildi.

Afetlere hazırlıklı olunması gerektiği aktarılan açıklamada, "Afetlerden sonra ilk 72 saatte kurtarma ekipleri sizlere ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız 'Afet ve Acil Durum Çantası' sizler ile sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir." denildi.

Açıklamada, deprem, yangın, sel, su baskını, heyelan, çığ, fırtına gibi afet ve acil durumlarda evden çıkmak için zaman kısıtlı ise insanların yanına alabilecekleri hakkında da bilgilendirmede bulunularak, şu ifadelere yer verildi:

"İlk yardım seti ve sürekli kullandığınız ilaçlar, kıymetli evraklar, para, pil, radyo, el feneri, powerbank, düdük, çakı, kuru gıda,su, giysi, yağmurluk, hijyen malzemeleri, havlu.. Afet çantanız hazırsa vanalarınızı ve şalterinizi kapatıp, çantanızı alıp hızlı bir şekilde evinizden çıkabilirsiniz."