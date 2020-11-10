AFAD'dan afetzedeler için bilgilendirme broşürü - Son Dakika

AFAD'dan afetzedeler için bilgilendirme broşürü

10.11.2020 18:31
AFAD'dan afetzedeler için bilgilendirme broşürü, System.String[]

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afetzedeler için nakdi yardım ve hasar tespiti konularına ilişkin bilgilendirme broşürü hazırladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), afetzedeler için nakdi yardım ve hasar tespiti konularına ilişkin bilgilendirme broşürü hazırladı.

AFAD'ın internet sitesinde yayımlanan "Afetzedeler için 7269 sayılı kanun kapsamında soru ve cevaplar" başlıklı broşürde, İzmir'deki deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmalarına ve nakdi yardıma ilişkin bilgilere yer verildi.

Broşürde depremzedeler için yapılacak nakdi yardımların şu şekilde olacağı ifade edildi:

Ağır hasarlı tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 13 bin lira, kiracı olanlara ise 5 bin lira karşılıksız para yardımı.

Binası yıkıldığından ya da yıkılacağından dolayı eşyasını tahliye edemeyecek afetzede vatandaşlara 30 bin lira karşılıksız para yardımı.

Orta hasarlı tespit edilen konutlarda ikamet eden ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılara ise 2 bin 500 lira yardım.

Tüzel kişiliği olmayan iş yeri sahiplerine ve kiracılarına tek sefere mahsus olmak üzere 2 bin 500 lira yardım.

Broşürde, hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:

Nakdi yardım, geçici barınma yardımı, kalıcı konut yardımı ve benzeri yardımların hangi afetzedelere, ne ölçüde yapılacağına karar vermek için hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır.

Bu konuda eğitim almış, inşaat mühendisi ve mimarlardan oluşan uzman teknik ekipler binaları detaylı bir şekilde yerinde incelemekte.

Teknik ekipler, binaların depremden kaynaklı hasarlarını dikkate alarak binalara hasar derecelendirmesi yapmaktadır. Binalar, hasarın boyutuna göre acil yıktırılacak bina, yıkık, ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız olmak üzere 6 farklı hasar derecesiyle sınıflandırılmaktadır.

Acil yıktırılacak bina olarak tespit edilen bina/konut sahipleri için hak sahipliği koşullarını sağlaması kaydıyla 7269 sayılı yasa kapsamında yeni konut yapılacak.

Hasar tespit sonuçları afetzedelere elden teslim edilmeyecek. Çalışmaların tamamlanmasına müteakip sonuçlar, e-devlet, hasartespit.csb.gov.tr internet adresinde yayınlanmak ve mahalle muhtarlıklarında askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilecek.

112 Acil, İzmir, konut, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD'dan afetzedeler için bilgilendirme broşürü - Son Dakika


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