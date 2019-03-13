Son Dakika Haberleri: Afad'dan Afrin'e Gıda Yardımı

Afad'dan Afrin'e Gıda Yardımı

1 saat önce

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de yaklaşık 3 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

Afad'dan Afrin'e Gıda Yardımı, System.String[]
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen Afrin'de yaklaşık 3 bin kişiye gıda yardımında bulundu.

AFAD, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül ve Şerran beldelerine bağlı Akanlı, Çarkanlı, Şaltah ve Meydanki köylerinde 485 gıda kolisi dağıtımı yaptı.

Şeker, un, baklagiller ve yağ olmak üzere temel ihtiyaç maddeleri bulunan yardım kolileri yaklaşık 3 bin kişinin aylık gıda ihtiyacını karşılayacak.

AFAD, 8 yılını doldurmak üzere olan Suriye iç savaşının başından bu yana insani, lojistik ve arama-kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:23 Kaynak: AA

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