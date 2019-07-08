AFAD'dan Afşin'de deprem tatbikatı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında Afşin ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Kahramanmaraş İl Müdürlüğünce "Afete Hazır Türkiye Projesi" kapsamında Afşin ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğünde görevli eğitim uzmanı Nuri Yurttaş, ilk olarak Afşin Hükümet Konağı konferans salonunda katılımcılara afet ve acil durum eğitimi verdi.

Yurttaş, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın depremsellik açısından birinci derecede deprem yoğunluğu olan Doğu Anadolu fay hattı etkisinin altında olduğunu belirtti.

Deprem sırasında alınabilecek tedbirlerle zararın en aza indirebileceğini ifade eden Yurttaş, "AFAD olarak, 'Afete Hazır Türkiye Projesi' kapsamında Kahramanmaraş'taki tüm okullarda afet ve acil durum eğitimi veriyoruz. Afete engel olamayız fakat alınacak tedbirlerle zarar en aza indirilebilir. AFAD olarak il genelinde kurum-kuruluş, okullarımız başta olmak üzere halkımıza afet bilinci oluşturmak amacıyla yıl boyunca eğitim ve tatbikat faaliyetlerimize davam ediyoruz." dedi.

Yurttaş'ın bilgilendirmesinin ardından senaryo gereği deprem uyarısı yapıldı. 6,7 büyüklüğünde meydana gelen deprem senaryosunun uygulandığı tatbikatta, Afşin Hükümet Konağı güvenli bir şekilde tahliye edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Daha sonra senaryo gereği Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi personeli, deprem nedeniyle binanın ikinci katında mahsur kalan bir vatandaşı itfaiye merdiveniyle tahliye etti.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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