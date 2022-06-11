"Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir"

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ankara'da meydana gelen sel nedeniyle kayıp olan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuğun kurtarıldığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da 11.06.2022 tarihi saat 14.30 sularında başlayan kuvvetli yağış nedeniyle Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden ihbarların geldiği bilgisi alınmıştır. Ankara ili Çankaya ilçesine metre kareye yarım saatte 28 kg yağış düşmüştür. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce; akşam saatlerinde başlayacak olan aşırı yağışlar neticesinde Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı, Nallıhan Polatlı ilçelerine turuncu ikaz verilmiş, diğer ilçelere ise sarı ikaz uyarısı yapılmıştır. Saat 21.30 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bilgiler doğrultusunda itfaiyeye 2 bin 719 ve Ankara İl AFAD'a 317 ihbar olmak üzere toplamda 3 bin 36 ihbar ulaşmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "İncesu ve Karapürçek'te su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuk kurtarılmıştır. Sel sularına kapılan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Olay bölgesine, Ankara İl AFAD'dan 30, JÖAK'tan 23, itfaiyeden 20, İHH'dan 7, AKUT'tan 17, ANDA'dan 12 olmak üzere toplamda 109 kişilik ekip yönlendirilmiştir. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 6 iş makinası da çalışmalarda yer almaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)