"Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" - Son Dakika
Üye Girişi

"Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir"

11.06.2022 22:38
"Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir"

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ankara'da meydana gelen sel nedeniyle kayıp olan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuğun kurtarıldığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Ankara'da meydana gelen sel nedeniyle kayıp olan vatandaşa yönelik gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuğun kurtarıldığını açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Ankara'da 11.06.2022 tarihi saat 14.30 sularında başlayan kuvvetli yağış nedeniyle Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak ve Gölbaşı ilçelerinden ihbarların geldiği bilgisi alınmıştır. Ankara ili Çankaya ilçesine metre kareye yarım saatte 28 kg yağış düşmüştür. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce; akşam saatlerinde başlayacak olan aşırı yağışlar neticesinde Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı, Nallıhan Polatlı ilçelerine turuncu ikaz verilmiş, diğer ilçelere ise sarı ikaz uyarısı yapılmıştır. Saat 21.30 itibariyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen bilgiler doğrultusunda itfaiyeye 2 bin 719 ve Ankara İl AFAD'a 317 ihbar olmak üzere toplamda 3 bin 36 ihbar ulaşmıştır" denildi.

Açıklamanın devamında, "İncesu ve Karapürçek'te su baskınlarında mahsur kalan 5 çocuk kurtarılmıştır. Sel sularına kapılan bir vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olay bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir. Olay bölgesine, Ankara İl AFAD'dan 30, JÖAK'tan 23, itfaiyeden 20, İHH'dan 7, AKUT'tan 17, ANDA'dan 12 olmak üzere toplamda 109 kişilik ekip yönlendirilmiştir. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesine ait 6 iş makinası da çalışmalarda yer almaktadır. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir
Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir
Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir
Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir
Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir
Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir

YORUMLAR
500
Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Yağışlar Nedeniyle 1227 Araç 3138 Personelimiz Teyakkuz Halinde Saha Çalışmalarına Devam Etmektedir' Ankara Büyükşehir Belediyesi: 'Yağışlar Nedeniyle 1227 Araç 3138 Personelimiz Teyakkuz Halinde Saha Çalışmalarına Devam Etmektedir' Ankara Altındağ'da bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı Ankara Altındağ'da bir vatandaş sel sularına kapılarak kayıplara karıştı
Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2022 00:11:07. #1.13#
SON DAKİKA: "Sel bölgesinde kayıp olduğu bilgisi alınan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement