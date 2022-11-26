AFAD'dan artçıların sürdüğü Düzce'de vatandaşlara "panik yapmayın" uyarısı - Son Dakika
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AFAD'dan artçıların sürdüğü Düzce'de vatandaşlara "panik yapmayın" uyarısı

26.11.2022 14:21

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Düzce'de artçı sarsıntıların 1-2 hafta daha devam edebileceğine dikkati çekerek, "Bu artçı sarsıntıların belki bir bölümü 4'ün üzerine de çıkabilir.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Düzce'de artçı sarsıntıların 1-2 hafta daha devam edebileceğine dikkati çekerek, "Bu artçı sarsıntıların belki bir bölümü 4'ün üzerine de çıkabilir. Bu anlamda vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Bunlar bu tür depremlerden sonra olağan." dedi.

Gölyaka ilçesi Sarıdere köyünde incelemelerde bulunan Tatar, AA muhabirine, yaşanan deprem sonrası devletin tüm kurumlarının Düzce'ye hareket ettiğini söyledi.

O günden bugüne aşama aşama çalışmaların yapıldığını aktaran Tatar, Düzce genelinde gerekli koordinasyonun sağlandığını kaydetti.

Tatar, her bölgede ekiplerin ciddi çalışma yaptığını dile getirerek, "Hasar tespit çalışmaları büyük oranda tamamlandı, muhtemelen yarın öğle itibarıyla Düzce genelinde tamamlanmış olacak. Ortaya çıkan tabloya göre ağır, orta, az hasarlı ve hasarı olmayan binalar var. Bunlar aşama aşama düzen içinde yıkılacak. Bugün de Gölyaka'da Sarıdere köyündeki caminin yıkım çalışması devam ediyor. Bir yandan da Gölyaka, diğer ilçeler ve merkezde çatı hasarları var. Onunla ilgili de devletimiz belirli destekte bulunuyor." diye konuştu.

"Burada her şey kontrolümüz altında"

Gölyaka'da zarar tespit ve hasarla ilgili çalışmaların tamamlandığını aktaran Tatar, vatandaşlara psikososyal destek verme aşamasında olduklarını bildirdi.

Tatar, deprem sonrası sosyal medyada ve bazı platformlarda vatandaşı paniğe sevk eden açıklamalar yapıldığına dikkati çekerek, bunu anlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Bunu her deprem sonrasında gördüklerini ifade eden Tatar, "Vatandaşlarımız devletin resmi kurumları, AFAD dışında yapılan hiçbir açıklama ve paylaşıma itibar etmesinler. Çünkü burada her şey kontrolümüz altında, çalışmalar aşama aşama düzenli yürütülüyor. Her gün birkaç kez bütün paydaşlarla, kurumlarla koordinasyon toplantıları yapılıyor. Vatandaşın eksikleri birebir tespit ediliyor. Burada herkesin birbirine yardımcı olması gerekir. Afet yönetimi takım oyunudur. Bunda kimseyi ayırt edemezsiniz." dedi.

Afetlerden sonra süreçlerin farklı farklı olduğunu dile getiren Tatar, deprem sonrası müdahale aşamasının tamamlanmış gibi gözüktüğünü söyledi.

"Bölgede bütün talepler yerine getirilmiş durumda"

Tatar, çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Şu anda psikososyal destek, az sayıda kalan zarar ve hasar tespit çalışması devam ediyor. Bunların hepsi koordineli şekilde yürütülüyor. Artık şu aşamada tamamen iyileştirme aşamasındayız. Vatandaşlarımıza bu aşamadan sonra kira yardımı yapılacak, konteyner desteği verilecek. Bunlarla ilgili devletimizin tüm birimleri büyük koordinasyon içerisinde.

Şu anda artık hayat normale döndü. Baktığınızda Gölyaka'da ve diğer ilçelerimizde vatandaşlarımız sabah kalktığında işine gidiyor, okullar sanıyorum önümüzdeki haftadan itibaren açılmaya başlayacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız gerekli duyuruyu yapacaktır. O açıdan burada her şey aşama aşama düzenli şekilde yürüyor."

"Artçı sarsıntılar bu tür depremlerden sonra olağan"

Kentte şu ana kadar 280'in üzerinde artçı sarsıntı meydana geldiğini aktaran Tatar, bunların sadece 2'sinin 4 ve üzeri büyüklükte olduğunu kaydetti.

Genel Müdür Tatar, depremzedelere şu uyarılarda bulundu:

"Bu artçı sarsıntılar önümüzdeki 1-2 hafta daha devam edebilir. Yani 300'ün üzerinde bir artçı sarsıntı bu ana şok sonrasında meydana gelebilir. Bu artçı sarsıntıların belki bir bölümü 4'ün üzerine de çıkabilir. Bu anlamda da vatandaşlarımız panik yapmasınlar. Bunlar bu tür depremlerden sonra olağan. Onun 1 derece altı büyüklüğe kadar artçı sarsıntı görmek mümkün olabiliyor."

Kaynak: AA
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Deprem, Tatar, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan artçıların sürdüğü Düzce'de vatandaşlara 'panik yapmayın' uyarısı - Son Dakika

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