AFAD'dan Bartın'daki sel mağdurlarına 4 milyon 875 bin lira ödenek

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Hasankadı beldesinde meydana gelen sel taşkınları sonrasında oluşan zararları gidermek için Bartın'a 4 milyon 875 bin lira ödenek aktarıldığını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Hasankadı beldesi ve çevresinde meydana gelen sel taşkınının alt yapı, menfez, yol ve köprülerde hasara yol açtığını belirterek, oluşan zararları gidermek, gerekli onarım çalışmalarını yapmak üzere İçişleri Bakanlığı AFAD Başkanlığından ödenek talebinde bulunduklarını anımsattı.

Bartın İl Özel İdaresine 4 milyon 400 bin, Hasankadı Belediyesine 475 bin lira olmak üzere 4 milyon 875 bin lira ödenek aktarıldığını ifade eden Tunç, söz konusu ödeneklerle sel taşkınının meydana getirdiği hasarların ve gerekli onarımların giderileceğini kaydetti.