AFAD'dan Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika
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AFAD'dan Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli yağış uyarısı

25.06.2022 20:23
AFAD'dan Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli yağış uyarısı

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD), Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre, 26 Haziran Pazar günü Bartın, Kastamonu ve Zonguldak'ta şiddetli yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.


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Kaynak: DHA

Zonguldak, Kastamonu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD'dan Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFAD'dan Bartın, Kastamonu ve Zonguldak için şiddetli yağış uyarısı - Son Dakika
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